Мбаппе и Кейн попали в стартовые составы сборных Франции и Англии на матч 1/4 ЧМ

Объявлены стартовые составы сборных Франции и Англии на матч 1/4 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре.

В составе Франции с первых минут на поле выйдут: Льорис, Варан, Кунде, Гризманн, Юпамекано, Тчуамени, Рабьо, Дембеле, Жиру, Мбаппе, Эрнандес.

За Англию сыграют: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Хендерсон, Кейн, Сака, Фоден, Беллингем.

Встреча между командами пройдёт в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Начало — в 22:00 мск.

Ранее бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказал мнение, что победитель матча Англия — Франция сможет выиграть мундиаль в Катаре.