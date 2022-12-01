Вратарь Марокко Боно — лучший игрок матча четвертьфинала ЧМ-2022 с Португалией

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имя самого полезного игрока четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Марокко и Португалии.

Голкипер марокканской сборной Яссин Боно признан лучшим игроком встречи.

Вратарь отразил три удара по своим воротам и отыграл на ноль.

Игра на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счетом 1:0 в пользу «атласских львов».

Победный мяч в первом тайме забил Юссеф Эн-Несири на 42-й минуте.

Марокко сыграет в 1/2 финала с Англией или Францией. Португалия покинула турнир.

Ранее Марокко стала первой африканской сборной в истории в полуфинале чемпионата мира.