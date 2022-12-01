Вратарь Марокко Боно — лучший игрок матча четвертьфинала ЧМ-2022 с Португалией
Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имя самого полезного игрока четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Марокко и Португалии.
Голкипер марокканской сборной Яссин Боно признан лучшим игроком встречи.
Вратарь отразил три удара по своим воротам и отыграл на ноль.
Игра на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счетом 1:0 в пользу «атласских львов».
Победный мяч в первом тайме забил Юссеф Эн-Несири на 42-й минуте.
Марокко сыграет в 1/2 финала с Англией или Францией. Португалия покинула турнир.
Ранее Марокко стала первой африканской сборной в истории в полуфинале чемпионата мира.