Сборная Марокко обыграла Португалию и пробилась в 1/2 финала ЧМ-2022

Сборная Марокко нанесла поражение команде Португалии в матче 1/4 финала плей-офф чемпионата мира по футболу 2022 года.

Победный мяч в первом тайме забил Юссеф Эн-Несири на 42-й минуте.

Игра на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счетом 1:0 в пользу «атласских львов».

Криштиану Роналду начал матч на скамейке запасных. Он появился на поле на 51-й минуте, когда португальская команда уже проигрывала.

Главный арбитр матча Факундо Тельо из Аргентины в самой концовке встречи показал красную карточку Валиду Чеддире (90 + 3).

Марокко сыграет в 1/2 финала с Англией или Францией.

Ранее сообщалось, что Роналду не попал в стартовый состав матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко.