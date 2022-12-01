Роналду вышел на замену на 51-й минуте, Португалия проигрывает Марокко со счётом 0:1

Сборные Португалии и Марокко встречаются в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 года.

Нападающий португальской команды Криштиану Роналду и защитник Жоау Канселу вышели на поле на 51-й минуте. Они заменили хавбека Рубена Невеша и защитника Рафаэля Геррейру.

Единственный мяч в первом тайме забил Юссеф Эн-Несири на 41-й минуте.

Счёт 1:0 в пользу «атласские львов».

Игра проходит на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Главный арбитр матча — Факундо Тельо из Аргентины.

Победитель встречи сыграет в 1/2 финала с Англией или Францией.

Ранее сообщалось, что Роналду не попал в стартовый состав матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко.