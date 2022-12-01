Португалия проигрывает Марокко с разницей в один мяч после первого тайма
Сборные Португалии и Марокко встречаются в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 года.
Единственный мяч в первом тайме забил Юссеф Эн-Несири на 41-й минуте. Счет 1:0 в пользу марокканской сборной.
Игра проходит на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Главный арбитр матча — Факундо Тельо из Аргентины.
Победитель встречи сыграет в 1/2 финала с Англией или Францией.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду не попал в стартовый состав матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко.