Португалия проигрывает Марокко с разницей в один мяч после первого тайма 

Сборные Португалии и Марокко встречаются в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 года.

Единственный мяч в первом тайме забил Юссеф Эн-Несири на 41-й минуте. Счет 1:0 в пользу марокканской сборной.

Игра проходит на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Главный арбитр матча — Факундо Тельо из Аргентины.

Победитель встречи сыграет в 1/2 финала с Англией или Францией.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду не попал в стартовый состав матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко.