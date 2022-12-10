Шалимов считает, что Роналду мешает сборной Португалии

Бывший нападающий «Интера» Игорь Шалимов высказался об отсутствии форварда Криштиану Роналду в стартовом составе сборной Португалии на матч 1/4 финала плей-офф чемпионата мира 2022 года с командой Марокко.

«Роналду мешает команде, как и Неймар. У них такая манера, что играют и думают только о себе. Соответственно, командная игра нарушается. Тренер это понял, и у него хватило мужества не ставить Роналду. Я это поддерживаю», — цитирует экс-форварда сборной России Sport24.

При этом Шалимов считает, что тренер должен найти подход к Роналду, чтобы в команде не начались конфликты.

«Наверняка, тренер с ним общается. Роналду может выйти на 20 минут и усилить», — сказал Шалимов.

Победитель встречи Марокко — Португалия сыграет в 1/2 финала с Англией или Францией.

Ранее сообщалось, что Роналду не попал в стартовый состав матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко.