Холифилд назвал Фьюри лучшим тяжеловесом на данный момент

Бывший абсолютный чемпион мира американец Эвандер Холифилд рассказал, кто из боксёров, на его взгляд, является лучшим в тяжёлой весовой категории на данный момент.

«Это Тайсон Фьюри», — цитирует Холифилда «Матч ТВ».

При этом он затруднился ответить на вопрос, сможет ли Фьюри одержать верх над украинцем Александром Усиком.

«Я не могу говорить однозначно, я не знаю. Усик — тоже отличный боксёр. Честно, не знаю, кто победит в их бою», — добавил Холифилд.

Фьюри является чемпионом WBC. Усик — обладатель поясов WBA, WBO, IBF.

34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.

Усик 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. Украинец также не знает поражений на профессиональном ринге — у него 20 побед (13 — нокаутом).

Планируется проведение боя между Фьюри и Усиком. Украинец дал понять, что ему необходимо какое-то время на восстановление от травм, полученных в поединке с Джошуа.

Ранее сообщалось, что Фьюри потребуется операция на локте после боя с Дереком Чисорой.