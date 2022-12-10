Шупляков оценил вероятность того, что Дзюба может завершить карьеру

Александр Шупляков, первый тренер нападающего Артёма Дзюбы, поделился мнением о будущей карьере футболиста.

«Это тонкий момент. Если он чувствует, что и психологически, и физически может играть, то надо играть. Не думаю, что он будет завершать карьеру. Но некорректно с моей стороны говорить о его будущем», — цитирует Шуплякова «Спорт-Экспресс».

3 ноября 34-летний россиянин разорвал контракт с «Адана Демирспор». В составе турецкой команды нападающий сыграл пять матчей, в которых забил один мяч.

Форвард известен по выступлениям за московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит».

Ранее сообщалось, что Дзюба прокомментировал действия вратаря сборной Бразилии Алисона Бекера в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии.