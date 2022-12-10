Теннисистка Кудерметова заявила, что хочет жить в России после завершения карьеры

Российская теннисистка Вероника Кудерметова ответила на вопрос, где бы хотела жить после завершения карьеры.

«Мне хотелось бы жить в России. За границей другой менталитет. Каждому человеку, думаю, комфортно жить там, где он родился», — цитирует Кудерметову «БИЗНЕС Online».

25-летняя спортсменка занимает девятое место в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

8 ноября россиянка Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс стали победителями Итогового турнира WTA в парном разряде.

Ранее теннисистка рассказала, что приоритетным для неё является одиночный разряд.