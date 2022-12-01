Тренер сборной Аргентины — о Месси: показал, что он лучший футболист всех времен

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони оценил победу команды в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022 года с Нидерландами.

«Матч получился жарким, но это же четвертьфинал. Что происходит на поле, там и остается. Конечно, у нас было 11 игроков. Лео — очень важный игрок, и он показал, что он лучший футболист всех времен. Мы рады, что он играет за нас», — цитирует Скалони The Guardian.

Латиноамериканская команда нанесла поражение нидерландцам по пенальти. Основное и дополнительное время игры на стадионе «Айконик» в Лусаиле завершилось со счётом 2:2. А в серии пенальти точнее были аргентинцы (4:3).

Ранее главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал подтвердил, что уходит в отставку.