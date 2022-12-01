Петкович — о забитом мяче в ворота Бразилии: самый ценный гол в моей жизни

Нападающий сборной Хорватии Бруно Петкович поделился эмоциями от победы в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022 года с Бразилией.

«Я не могу описать это! Самый ценный гол в моей жизни! Мой отец Яков всегда говорит, что я забью. Может быть, было бы лучше, если бы я чаще его слушал. Мы проявили веру и характер — вот так мы можем всё», — цитирует Петковича Sportske Novosti.

Бразилия уступила Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре. Основное и дополнительное время матча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилось вничью — 1:1. Серию пенальти со счётом 4:2 выиграли хорваты.

В составе бразильской команды забитым с игры мячом отметился Неймар в конце первой дополнительной 15-минутки. У хорватской сборной на 117-й минуте отличился Бруно Петкович.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник сборной Хорватии Никола Юрчевич сравнил победу над Бразилией с золотом ЧМ-2022.