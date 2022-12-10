Губерниев: не стоит менять конфедерацию на азиатскую, это опасный путь
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«Не стоит менять конфедерацию на азиатскую, это опасный путь. Уйти легко, вернуться сложно. Россия — европейская страна. Спасибо нашим азиатским друзьям и партнёрам, но, мне кажется, прежде чем один раз отрезать, нужно семь раз отмерить», — цитирует Губерниева «Чемпионат».
Он также отметил, что стране нужно восстанавливаться в европейских институтах.
9 декабря ОСА предложил содействие российским и белорусским спортсменам в вопросе их участия в соревнованиях под эгидой организации в Азиатском регионе.
10 декабря исполняющий обязанности президента ОСА Рандхир Сингх выступил с идеей допустить россиян на отборочные соревнования к Олимпиаде 2024 года в Париже, которые проведёт ОСА.
Ранее министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался о предложении ОСА по облегчению допуска россиян к международным соревнованиям.