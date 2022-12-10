Губерниев: не стоит менять конфедерацию на азиатскую, это опасный путь

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением, что России не стоит переходить под эгиду Олимпийского совета Азии (ОСА).

«Не стоит менять конфедерацию на азиатскую, это опасный путь. Уйти легко, вернуться сложно. Россия — европейская страна. Спасибо нашим азиатским друзьям и партнёрам, но, мне кажется, прежде чем один раз отрезать, нужно семь раз отмерить», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Он также отметил, что стране нужно восстанавливаться в европейских институтах.

9 декабря ОСА предложил содействие российским и белорусским спортсменам в вопросе их участия в соревнованиях под эгидой организации в Азиатском регионе.

10 декабря исполняющий обязанности президента ОСА Рандхир Сингх выступил с идеей допустить россиян на отборочные соревнования к Олимпиаде 2024 года в Париже, которые проведёт ОСА.

Ранее министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался о предложении ОСА по облегчению допуска россиян к международным соревнованиям.