Месси признан лучшим игроком матча Аргентина — Нидерланды

Сборная Аргентины переиграла по пенальти команду Нидерландов в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 года.

Капитан аргентинской команды Лионель Месси отметился забитым мячом и результативной передачей.

Всего на счету форварда четыре гола и один ассист на ЧМ-2022.

Латиноамериканская команда нанесла поражение нидерландцам по пенальти. Основное и дополнительное время игры на стадионе «Айконик» в Лусаиле завершилось со счётом 2:2. А в серии пенальти точнее были аргентинцы (4:3).

Аргентина в полуфинале 13 декабря сыграет с Хорватией, которая взяла верх над Бразилией (2:1).

Ранее Месси и главный тренер команды Нидерландов Луи ван Гал устроили перепалку после матча.