Месси заявил, что впечатлён характером футболистов сборной Аргентины на ЧМ

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси высказался о победе над командой Нидерландов в матче 1/4 финала чемпионат мира по футболу 2022.

«Эта победа принесла нам много радости и счастья, хотя нам пришлось сильно понервничать в дополнительное время и в серии пенальти. Но мы справились, и это впечатляет», — цитирует Месси пресс-служба сборной в социальных сетях.

По его мнению, Аргентина входит в четверку лучших команд в мире, потому что умеет проводить каждую игру на высоком уровне.

«Нам очень нравится двигаться к цели шаг за шагом. Мы очень счастливы», — добавил Месси.

Латиноамериканская команда нанесла поражение голландцам по пенальти. Основное и дополнительное время игры на стадионе «Айконик» в Лусаиле завершилось со счётом 2:2. А в серии пенальти точнее были аргентинцы (4:3). Победный 11-метровый реализовал Лаутаро Мартинес.

Аргентина в полуфинале 13 декабря сыграет с Хорватией, которая взяла верх над Бразилией (2:1).

Ранее сообщалось, что Месси во время интервью оскорбил неизвестного после матча с Нидерландами.