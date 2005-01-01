Аргентина вышла в лидеры по выигранным сериям пенальти на чемпионатах мира

Сборная Аргентины переиграла по пенальти команду Нидерландов в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 года.

Основное и дополнительное время игры на стадионе «Айконик» в Лусаиле завершилось со счётом 2:2. А в серии пенальти точнее были аргентинцы (4:3). Победный 11-метровый реализовал Лаутаро Мартинес.

Таким образом, аргентинцы вышли на первое место по выигранным сериям пенальти на чемпионатах мира. У латиноамериканской команды пять побед в шести сериях. Аргентина опередила Германию и Хорватию (четыре из четырёх).

Ранее сообщалось, что Аргентина в шестой раз вышла в полуфинал ЧМ по футболу.