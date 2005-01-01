Аргентина и Нидерланды определят победителя матча ЧМ в серии пенальти

Сборные Аргентины и Нидерландов определят победителя матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 года в серии пенальти.

Основное и дополнительное время игры на стадионе «Айконик» в Лусаиле завершилось со счётом 2:2.

В составе аргентинской сборной мячи забили Науэль Молина (35-я минута) и Лионель Месси (73-я). Форвард ПСЖ также отметился результативной передачей. В голландской команде отличился Ваут Вегорст (83-я, 90 + 11).

Ранее сообщалось, что Хорватия в серии пенальти победила Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ-2022.