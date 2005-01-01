Во время матча между Аргентиной и Нидерландами на поле выбежал болельщик

Сборная Аргентины встречается с командой Нидерландов в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 года.

Болельщик выбежал на поле стадиона во втором тайме. Фанат с голым торсом был остановлен и сопровождён за пределы поля пятью стюардами.

В составе аргентинской сборной мячи забили Науэль Молина (35-я минута) и Лионель Месси (73-я). Форвард ПСЖ также отметился голевой передачей.

В голландской команде отличился Ваут Вегорст (83-я, 90 + 11).

Счёт — 2:2 в пользу аргентинской команды. Идёт дополнительное время.

Игра проходит на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Главный арбитр матча — Антонио Лаос из Испании.

Победитель матча встретится в полуфинале 13 декабря с Хорватией, которая немногим ранее взяла верх над Бразилией.

Ранее сообщалось, что Хорватия в серии пенальти победила Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ-2022.