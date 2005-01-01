Аргентина — первая сборная в истории, которая трижды обыграла Нидерланды в плей-офф ЧМ

Аргентина стала первой сборной в истории чемпионатов мира по футболу, которая смогла обыграть три раза Нидерланды в матчах плей-офф.

Латиноамериканская команда нанесла поражение голландцам в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022 года.

Основное и дополнительное время игры на стадионе «Айконик» в Лусаиле завершилось со счётом 2:2. А в серии пенальти точнее были аргентинцы (4:3). Победный 11-метровый реализовал Лаутаро Мартинес.

Аргентина также обыграла Нидерланды в финале ЧМ-1978 и полуфинале первенства планеты — 2014.

Аргентина в полуфинале 13 декабря сыграет с Хорватией, которая взяла верх над Бразилией (2:1).

Ранее сообщалось, что Хорватия в серии пенальти победила Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ-2022.