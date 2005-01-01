Мишкич считает, что Хорватия сможет обыграть Аргентину или Нидерланды

Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич высказался о победе сборной Хорватии над командой Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Все перед игрой с Бразилией сказали, что Хорватия ужасно играет и что у нас нет качественных футболистов. Но мы выиграли! Всем надо знать, что Хорватия — одна из лучших команд в мире. Мы сможем обыграть Аргентину или Нидерланды. Нам всё равно!» — цитирует Мишкича Metaratings.

Основное и дополнительное время матча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилось вничью 1:1. Серию пенальти со счётом 4:2 выиграли хорваты.

В составе бразильской команды забитым с игры мячом отметился Неймар в конце первой дополнительной 15-минутки. У хорватской сборной на 117-й минуте отличился Бруно Петкович.

Хорватия вышла в полуфинал, где встретится 13 декабря с победителем матча Аргентина — Нидерланды.

Ранее бывший полузащитник сборной Хорватии Никола Юрчевич не исключил, что ситуация с котом повлияла на результат матча с Бразилией.