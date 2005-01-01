Месси с пенальти удвоил преимущество Аргентины в 1/4 финала ЧМ с Нидерландами 

Сборная Аргентины встречается с командой Нидерландов в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 года.

Второй мяч в ворота голландцев забил Лионель Месси с пенальти на 73-й минуте.

Счёт во встрече открыл Науэль Молина на 35-й минуте. Месси сделал проникающий пас, Молина вышел один на один с голкипером и пробил в правый нижний угол ворот.

Счёт стал 2:0 в пользу аргентинской команды.

Игра проходит на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Главный арбитр матча — Антонио Лаос из Испании.

Победитель матча встретится в полуфинале 13 декабря с Хорватией, которая немногим ранее взяла верх над Бразилией.

Ранее сообщалось, что Хорватия в серии пенальти победила Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ-2022.