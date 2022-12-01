Месси стал первым футболистом в истории, сделавшим пять ассистов в плей-офф ЧМ

Аргентинский нападающий Лионель Месси отметился новым достижением в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Нидерландами.

Форвард стал первым футболистом в истории, кто смог сделать пять ассистов в плей-офф чемпионатов мира.

Рекорд ранее принадлежал легендарному бразильцу Пеле (четыре). Если брать все стадии мундиаля, то только у Диего Марадоны (восемь) больше, чем у Месси.

Матч Нидерланды — Аргентина проходит на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Ранее Пеле выразил благодарность нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе за поддержку.