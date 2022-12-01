Бразилия пятый ЧМ подряд остаётся без медалей

Сборная Бразилии потерпела поражение от команды Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Бразильцы пятый раз подряд остаются без медалей мундиаля. «Салесао» не могут попасть в призовую тройку ЧМ с 2002 года.

Основное и дополнительное время матча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилось вничью 1:1. Серию пенальти со счётом 4:2 выиграли хорваты.

Ранее голкипер Доминик Ливакович признан лучшим игроком матча Хорватия — Бразилия на чемпионате мира.