Месси вышел на второе место по количеству матчей на ЧМ
Сборные Нидерландов и Аргентины встречаются в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу 2022 года.
Текущая встреча стала для аргентинского футболиста 24-й на мундиалях.
Месси сравнялся по данному показателю с немцем Мирославом Клозе. Рекорд же принадлежит немецкому футболисту Лотару Маттеусу (25).
Матч Нидерланды — Аргентина проходит на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имя самого полезного игрока четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Бразилии и Хорватии.