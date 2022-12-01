Месси вышел на второе место по количеству матчей на ЧМ

Сборные Нидерландов и Аргентины встречаются в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу 2022 года.

Текущая встреча стала для аргентинского футболиста 24-й на мундиалях.

Месси сравнялся по данному показателю с немцем Мирославом Клозе. Рекорд же принадлежит немецкому футболисту Лотару Маттеусу (25).

Матч Нидерланды — Аргентина проходит на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имя самого полезного игрока четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Бразилии и Хорватии.