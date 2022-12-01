Ливакович стал лучшим игроком матча Хорватия — Бразилия на чемпионате мира

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имя самого полезного игрока четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Бразилии и Хорватии.

Голкипер балканской сборной Доминик Ливакович признан лучшим игроком встречи.

Хорватский вратарь установил рекорд текущего турнира по сейвам (11) во встрече с Бразилией. Он также повторил рекорд чемпионатов мира по отражённым пенальти в послематчевых сериях. Ливакович парировал уже четыре удара с 11-метровой отметки на ЧМ-2022.

Основное и дополнительное время матча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилось вничью 1:1. Серию пенальти со счётом 4:2 выиграли хорваты.

В составе бразильской команды забитым с игры мячом отметился Неймар в конце первой дополнительной 15-минутки. У хорватской сборной на 117-й минуте отличился Бруно Петкович.

Хорватия вышла в полуфинал, где встретится 13 декабря с победителем матча Аргентина — Нидерланды.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович поставил новый рекорд национальной команды на чемпионатах мира.