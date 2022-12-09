Каземиро: победа была у сборной Бразилии в руках, но ускользнула

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро прокомментировал вылет национальной сборной с чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Все поражения болезненны, особенно когда у тебя есть цель, мечта, четыре года работы ради этого момента. Жизнь продолжается. Нам грустно, мы уверены, что каждый в команде отдал все силы. Победа была в наших руках, но ускользнула», — передаёт слова Каземиро UOL.

Основное и дополнительное время матча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилось вничью 1:1. Серию пенальти со счётом 4:2 выиграли хорваты.

Хорватия вышла в полуфинал, где встретится 13 декабря с победителем матча Аргентина — Нидерланды.

Ранее главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал результат четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу в Катаре с командой Бразилии.