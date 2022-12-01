Молина с паса Месси вывел сборную Аргентины вперёд в матче 1/4 финала ЧМ с Нидерландами
Сборная Аргентины встречается с командой Нидерландов в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 года.
Счёт во встрече открыл Науэль Молина на 35-й минуте.
Лионель Месси сделал классный пас, Молина вышел один на один с голкипером и пробил в правый нижний угол ворот.
Счёт стал 1:0 в пользу аргентинской команды.
Игра проходит на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Главный арбитр матча — Антонио Лаос из Испании.
Победитель матча встретится 13 декабря в полуфинале с Хорватией, которая немногим ранее взяла верх над Бразилией.
Ранее сообщалось, что Хорватия в серии пенальти победила Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ-2022.