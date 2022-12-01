Соса: теперь соперники будут бояться доводить матч с Хорватией до серии пенальти

Защитник сборной Хорватии Борна Соса высказался о победе над командой Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Я рад, что второй чемпионат мира подряд мы показываем отличный командный футбол. В полуфинале всё возможно. Думаю, все будут бояться доводить исход матча с нами до серии пенальти», — цитирует Сосу ТАСС.

Также 24-летний защитник «Штутгарта» рассказал, за счёт чего балканская команда смогла переиграть пятикратных чемпионов мира.

«Мы обыграли одну из лучших сборных этого чемпионата. Мы были командой. Конечно, нам немного повезло, но у нас великолепный вратарь, который добавил нам уверенности. Чтобы обыграть бразильцев, надо, чтобы на твоей стороне были удача и такой вратарь», — добавил Соса.

Основное и дополнительное время матча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилось вничью 1:1. Серию пенальти со счётом 4:2 выиграли хорваты.

В составе бразильской команды забитым с игры мячом отметился Неймар в конце первой дополнительной 15-минутки. У хорватской сборной на 117-й минуте отличился Бруно Петкович.

Хорватия вышла в полуфинал, где встретится 13 декабря с победителем матча Аргентина — Нидерланды.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович поставил новый рекорд национальной команды на чемпионатах мира.