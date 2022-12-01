Ливакович стал третьим вратарём, отразившим четыре послематчевых пенальти в одном ЧМ

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович отметился новым достижением после матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Бразилией.

Хорватский голкипер в серии пенальти отразил удар хавбека Родриго Гоэса. Для хорвата это четвёртый отражённый пенальти в послематчевых сериях на ЧМ-2022. Ещё три он парировал в серии в матче 1/8 финала с Японией.

До Ливаковича достижение смогли повторить его соотечественник Даниэль Субашич на ЧМ-2018 и аргентинец Серхио Гойкочеа на ЧМ-1990.

Ранее Ливакович сделал восемь сейвов в матче с Бразилией и поставил новый рекорд Хорватии на ЧМ.