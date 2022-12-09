Бояринцев не верит, что Промес получит российский паспорт 

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал информацию о том, что нападающий столичной команды Квинси Промес может получить российский паспорт.

«Я в это не верю. Думаю, что это просто слухи. Но не исключаю, что Квинси может доиграть клубную карьеру в нашем чемпионате», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

Нидерландец забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач в 16 матчах РПЛ за красно-белых в нынешнем сезоне. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

30-летний хавбек проходит подозреваемым по делу о покушении на убийство своего двоюродного брата. Также Промес может быть причастен к незаконному обороту крупной партии кокаина в составе преступной организации.

Ранее журналист нидерландского издания Gelderlander Лекс Ламмерс заявил, что российский паспорт спасёт Промеса от судебного преследования в Нидерландах.