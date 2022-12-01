Бразилия и Хорватия определят победителя матча в серии пенальти на ЧМ по футболу

Сборные Бразилии и Хорватии сыграли вничью во втором тайме дополнительного времени в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу в Катаре.

Второй тайм дополнительного времени завершился вничью со счётом 1:1. Забитым мячом отличился нападающий команды Бразилии Неймар в конце первой дополнительной 15-минутки. У сборной Хорватии отличился форвард Бруно Петкович на 117-й минуте.

Таким образом, победитель матча будет определён в серии пенальти.

Игра проходит на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне.

Ранее Неймар сравнялся с Пеле по голам за сборную Бразилии.