Сборная Хорватии проводит пятый овертайм на двух ЧМ

Сборные Бразилии и Хорватии встречаются в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 года.

В основное время в составах команд никто не отличился результативными действиями.

Счёт в игре — 0:0. Команды играют дополнительное время. Сборная Хорватии проводит пятый овертайм на двух последних мировых первенствах.

Встреча проходит на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Главный судья матча — Майкл Оливер из Англии.

Ранее бывший тренер ЦСКА Ивица Олич заявил, что сборная Хорватии готова к четвертьфинальному матчу с Бразилией на чемпионате мира в Катаре.