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Поздняков: участники саммита МОК не видят оснований для дальнейшего отстранения россиян

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал позицию участников саммита Международного олимпийского комитета (МОК) по дальнейшему отстранению российских спортсменов от соревнований.
Поздняков: участники саммита МОК не видят оснований для дальнейшего отстранения россиян
  • РИА Новости

«Участники сегодняшнего саммита МОК были едины в том, что оснований для дальнейшего отстранения атлетов нет. Это значит, что уже в ближайшее время наши спортсмены смогут вернуться на международную арену», — написал Поздняков в своём Telegram-канале.

Глава ОКР пояснил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационных соревнованиях летних Игр 2024 года в Париже.

Олимпийский совет Азии предложил содействие в участии россиян в своих соревнованиях.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовало рекомендациям.

Ранее генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко заявил, что организация не планирует переходить в Азиатскую конфедерацию волейбола.

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