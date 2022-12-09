Поздняков: участники саммита МОК не видят оснований для дальнейшего отстранения россиян

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал позицию участников саммита Международного олимпийского комитета (МОК) по дальнейшему отстранению российских спортсменов от соревнований.

«Участники сегодняшнего саммита МОК были едины в том, что оснований для дальнейшего отстранения атлетов нет. Это значит, что уже в ближайшее время наши спортсмены смогут вернуться на международную арену», — написал Поздняков в своём Telegram-канале.

Глава ОКР пояснил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационных соревнованиях летних Игр 2024 года в Париже.

Олимпийский совет Азии предложил содействие в участии россиян в своих соревнованиях.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовало рекомендациям.

Ранее генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко заявил, что организация не планирует переходить в Азиатскую конфедерацию волейбола.