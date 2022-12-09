Поздняков: участники саммита МОК не видят оснований для дальнейшего отстранения россиян
- РИА Новости
«Участники сегодняшнего саммита МОК были едины в том, что оснований для дальнейшего отстранения атлетов нет. Это значит, что уже в ближайшее время наши спортсмены смогут вернуться на международную арену», — написал Поздняков в своём Telegram-канале.
Глава ОКР пояснил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационных соревнованиях летних Игр 2024 года в Париже.
Олимпийский совет Азии предложил содействие в участии россиян в своих соревнованиях.
Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовало рекомендациям.
Ранее генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко заявил, что организация не планирует переходить в Азиатскую конфедерацию волейбола.