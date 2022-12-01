Ван Гал рассказал о настрое Нидерландов на матч с Аргентиной на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал рассказал о настрое своей команды перед матчем 1/4 финала ЧМ-2022 с Аргентиной.

«Мы работали над техникой ударов и над тем, как дезориентировать соперника», — рассказал ван Гал на пресс-конференции.

Игра между Аргентиной и Нидерландами пройдёт 9 декабря в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Начало — в 22:00 мск.

Напомним, что в первом раунде плей-офф подопечные Луи ван Гала одолели команду США.

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