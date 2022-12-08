Мостовой: изменение лимита на легионеров в РПЛ не скажется на уровне футбола

Бывший полузащитник российской сборной и испанской «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Мне абсолютно всё равно, ужесточат лимит на легионеров или нет! У нас же многие в футболе разбираются и всё знают. Мне даже неприятно это обсуждать. А уровень нашего футбола и так постоянно падает. Это никак не связано с лимитом», — цитирует Мостового Sport24.

По информации канала «Матч ТВ», правительство страны не устраивает качество легионеров, выступающих в РПЛ. Отмечается, что данную тему уже обсуждали Александр Дюков и Олег Матыцин.

Ранее сообщалось, что Роман Терюшков призвал отказаться от легионеров в российском футболе.