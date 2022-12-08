Азар: я бы хотел поменяться местами с Байденом и быть президентом США

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар рассказал, с каким человеком хотел бы поменяться местами.

«С Джо Байденом. Хотя бы на пять минут. Быть президентом Соединённых Штатов… Ух ты! Эден Азар — президент Соединённых Штатов. Круто звучит», — цитирует Азара Daily Mail.

Он также представил себя в Белом доме в кабинете президента с сигарой в руках.

Футболист 7 декабря завершил карьеру в сборной Бельгии. За «красных дьяволов» 31-летний игрок провёл 126 матчей, в которых забил 33 гола.

Напомним, что команда Бельгии на чемпионате мира — 2022 с четырьмя очками расположилась на третьей строчке и вылетела с турнира.

Ранее сообщалось, что в выборе нового главного тренера Бельгии будут принимать участие Тибо Куртуа, Ромелу Лукаку и Кевин Де Брёйне.