Стерлинг вернётся в расположение сборной Англии к матчу 1/4 финала с Францией

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг присоединится к национальной команде на чемпионате мира в Катаре.

Игрок прибудет в Катар 9 декабря, сообщает пресс-служба команды.

Напомним, что Стерлинг покинул мундиаль, потому что его дом в Лондоне подвергся вооружённому ограблению.

В четвертьфинале мундиаля подопечные Дидье Дешама сыграют со сборной Англии. Игра пройдёт 10 декабря в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино сравнил Килиана Мбаппе с бразильцем Роналдо.