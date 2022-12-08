Иванов: в России меняют лимит на легионеров каждый год, над нами смеётся весь мир
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«В мировом футболе нет лимита на легионеров. А мы меняем лимит почти каждый год. Теперь меняем сегодня, затем завтра введём новый лимит. Как вы не можете понять, что над нами уже весь мир смеётся?!» — цитирует Иванова Sport24.
По информации «Матч ТВ», правительство страны не устраивает качество легионеров, выступающих в РПЛ. Отмечается, что данную тему уже обсуждали Александр Дюков и Олег Матыцин.
В марте исполком РФС утвердил новый лимит на легионеров, который начал действовать с сезона-2022/23. Каждый клуб РПЛ может заявить до 13 легионеров, на поле смогут одновременно выйти не более восьми иностранных игроков.
Ранее сообщалось, что Роман Терюшков призвал отказаться от легионеров в российском футболе.