Иванов: в России меняют лимит на легионеров каждый год, над нами смеётся весь мир

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов высказался об идее ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«В мировом футболе нет лимита на легионеров. А мы меняем лимит почти каждый год. Теперь меняем сегодня, затем завтра введём новый лимит. Как вы не можете понять, что над нами уже весь мир смеётся?!» — цитирует Иванова Sport24.

По информации «Матч ТВ», правительство страны не устраивает качество легионеров, выступающих в РПЛ. Отмечается, что данную тему уже обсуждали Александр Дюков и Олег Матыцин.

В марте исполком РФС утвердил новый лимит на легионеров, который начал действовать с сезона-2022/23. Каждый клуб РПЛ может заявить до 13 легионеров, на поле смогут одновременно выйти не более восьми иностранных игроков.

Ранее сообщалось, что Роман Терюшков призвал отказаться от легионеров в российском футболе.