Ловрен: в бразильцах всегда живёт музыка

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира в Катаре с командой Бразилии.

«Пусть они танцуют. Не вижу в этом какого-либо неуважения. Они всегда были фаворитами чемпионатов мира, но мы сосредоточены на себе и своей игре», — цитирует Ловрена Globo.

Игра между командами пройдёт 9 декабря в Эр-Райян на стадионе «Эдьюкейшн Сити». Начало — в 18:00 мск.

В первом раунде плей-офф хорваты одолели японцев в серии пенальти.

Ранее Винисиус Жуниор высказался о значимости форварда Неймара в сборной Бразилии.