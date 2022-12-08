«Матч ТВ»: РФС и Минспорта обсуждают ужесточение лимита на легионеров в футболе

Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз (РФС) рассматривают вариант об ужесточении лимита на легионеров.

По информации «Матч ТВ», правительство страны не устраивает качество легионеров, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ). Отмечается, что данную тему уже обсуждали Александр Дюков и Олег Матыцин.

В марте исполком РФС утвердил новый лимит на легионеров, который начал действовать с сезона-2022/23. Каждый клуб РПЛ может заявить до 13 легионеров, на поле смогут одновременно выйти не более восьми иностранных игроков.

До этого в РПЛ действовал формат «8 + 17», при котором в заявке команды на сезон не могло быть более восьми иностранцев.

Ранее сообщалось, что Роман Терюшков призвал отказаться от легионеров в российском футболе.