Узнать больше

«Матч ТВ»: РФС и Минспорта обсуждают ужесточение лимита на легионеров в футболе

Короткая ссылка
Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз (РФС) рассматривают вариант об ужесточении лимита на легионеров.
«Матч ТВ»: РФС и Минспорта обсуждают ужесточение лимита на легионеров в футболе
  • АГН «Москва»
  • © Никеричев Андрей

По информации «Матч ТВ», правительство страны не устраивает качество легионеров, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ). Отмечается, что данную тему уже обсуждали Александр Дюков и Олег Матыцин.

В марте исполком РФС утвердил новый лимит на легионеров, который начал действовать с сезона-2022/23. Каждый клуб РПЛ может заявить до 13 легионеров, на поле смогут одновременно выйти не более восьми иностранных игроков.

До этого в РПЛ действовал формат «8 + 17», при котором в заявке команды на сезон не могло быть более восьми иностранцев.

Ранее сообщалось, что Роман Терюшков призвал отказаться от легионеров в российском футболе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить