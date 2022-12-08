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Онопко: Мостовой озлоблен своей невостребованностью

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Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко высказал своё мнение об экс-полузащитнике национальной команды Александре Мостовом.
Онопко: Мостовой озлоблен своей невостребованностью
  • РИА Новости

«Мостовой озлоблен своей невостребованностью. У него нет тренерской категории, которую он вполне мог получить. Саша обижен на весь футбольный мир», — цитирует Онопко Sport24.

При этом он добавил, что отношения между ними приятельские. Они общаются, когда играют в составе ветеранских команд.

Напомним, что Онопко работает в сборной России и «Ростове».

Ранее сообщалось, что Александр Мостовой выделил четырёх фаворитов ЧМ-2022 в Катаре.

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