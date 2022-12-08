Онопко: Мостовой озлоблен своей невостребованностью
- РИА Новости
«Мостовой озлоблен своей невостребованностью. У него нет тренерской категории, которую он вполне мог получить. Саша обижен на весь футбольный мир», — цитирует Онопко Sport24.
При этом он добавил, что отношения между ними приятельские. Они общаются, когда играют в составе ветеранских команд.
Напомним, что Онопко работает в сборной России и «Ростове».
Ранее сообщалось, что Александр Мостовой выделил четырёх фаворитов ЧМ-2022 в Катаре.