Онопко: Мостовой озлоблен своей невостребованностью

Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко высказал своё мнение об экс-полузащитнике национальной команды Александре Мостовом.

«Мостовой озлоблен своей невостребованностью. У него нет тренерской категории, которую он вполне мог получить. Саша обижен на весь футбольный мир», — цитирует Онопко Sport24.

При этом он добавил, что отношения между ними приятельские. Они общаются, когда играют в составе ветеранских команд.

Напомним, что Онопко работает в сборной России и «Ростове».

Ранее сообщалось, что Александр Мостовой выделил четырёх фаворитов ЧМ-2022 в Катаре.