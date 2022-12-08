Латыпов ответил на вопрос, смотрит ли он Кубок мира по биатлону
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«В основном только результаты. Мельком одну гонку смотрел — времени просто не хватает. В повторах потом посмотрю в любом случае», — цитирует Латыпова «Чемпионат».
Он добавил, что следит за международными гонками, потому что там соревнуются конкуренты российских спортсменов.
В марте 2022 года Международный союз биатлонистов отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
Ранее Латыпов выиграл спринт на третьем этапе Кубка России.