Латыпов ответил на вопрос, смотрит ли он Кубок мира по биатлону

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, смотрит ли он Кубок мира по биатлону в сезоне-2022/23.

«В основном только результаты. Мельком одну гонку смотрел — времени просто не хватает. В повторах потом посмотрю в любом случае», — цитирует Латыпова «Чемпионат».

Он добавил, что следит за международными гонками, потому что там соревнуются конкуренты российских спортсменов.

В марте 2022 года Международный союз биатлонистов отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Ранее Латыпов выиграл спринт на третьем этапе Кубка России.