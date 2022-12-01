Месси и другие игроки Аргентины подключились к стриму Агуэро во время ЧМ

Футболисты сборной Аргентины Лионель Месси, Родриго де Пауль и Папу Гомес присоединились к стриму бывшего партнёра по команде Серхио Агуэро во время чемпионата мира в Катаре.

«Мы скучаем по тебе, ты всегда рядом», — сказал Месси, обращаясь к Агуэро.

Напомним, что Серхио завершил выступления за национальную команду в 2021 году.

Сборная Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира сыграет с командой Нидерландов.

Ранее Аке заявил, что Месси — один из величайших футболистов всех времён.