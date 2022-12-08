Васильев считает, что Бах хочет показаться хорошим в глазах России

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о российском спорте.

«Томас Бах давно марионетка в чужих руках, у него нет своего мнения и позиции. Он отрабатывает деньги, должность. Не стоит обращать внимания на его слова. Он хочет показаться хорошим в глазах России, так как понимает, что без нас мировой спорт стал неполноценным», — цитирует Васильева РИА Новости.

По его мнению, Бах очень часто противоречит сам себе.

«Через неделю он скажет, что надо еще больше санкций. В феврале он говорил именно про отстранение наших спортсменов. Если бы он правда заботился о спортсменах, то сразу так бы и говорил», — заключил президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга.

Бах сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет видеть на Олимпийских играх 2024 года в Париже все страны.

Летняя Олимпиада 2024 года пройдёт в Париже, зимняя 2028 года — в Лос-Анджелесе.

МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендациям.

Ранее Анфиса Резцова заявила, что Бах нечестен по отношению к российским атлетам.





