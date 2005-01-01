Аршавин: сборная Испании в матче ЧМ-2022 с Марокко сыграла в несовременный футбол

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал результат матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Испании и Марокко.

«В матче с Марокко получилось так, что испанцы даже не смотрели на ворота. На мой взгляд, это несовременный футбол, когда нет остроты в атаке», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что футбола без ворот не бывает.

«Это пресловутая испанская тики-така, которую Пеп Гвардиола ещё десять лет назад изобрёл и ввёл в жизнь. Но там у него было кому забивать», — добавил Аршавин.

Сборная Испании вылетела с турнира в первом раунде плей-офф, уступив команде Марокко. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались игроки Валида Реграги — 3:0.

Ранее в Испании ожидают, что Энрике сам подаст в отставку с поста главного тренера сборной.