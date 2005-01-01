Daily Mail: FA хочет оставить Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии
Футбольная ассоциация Англии (FA) оценила работу Гарета Саутгейта на посту главного тренера национальной команды.
FA желает, чтобы Саутгейт продолжил работу со сборной вне зависимости от результата на чемпионате мира в Катаре, сообщает Daily Mail.
Уточняется, что федерация надеется убедить 52-летнего специалиста доработать до конца чемпионата Европы 2024 года.
По сообщениям СМИ, бывший защитник «Кристал Пэлас» планировал вернуться к клубной работе.
Саутгейт возглавил сборную Англии в сентябре 2016 года. Под его руководством команда завоевала серебряные медали Евро-2020 и бронзовые Лиги наций — 2019. На чемпионате мира 2018 года в России англичане заняли четвёртое место.
Англия в матче 1/4 финала плей-офф ЧМ-2022 10 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре сыграет с действующими чемпионами мира командой Франции. Встреча начнётся в 22:00 мск.
Ранее бывший форвард сборной Англии Гари Линекер высказался о победе над командой Сенегала в матче 1/8 финала чемпионата мира.