Record: Перейра больше не сыграет за сборную Португалии на ЧМ из-за травмы

Полузащитник сборной Португалии Данилу Перейра из-за травмы не сможет принять участие в матче 1/4 финала плей-офф чемпионата мира по футболу — 2022 с командой Марокко.

Хавбек «Пари Сен-Жермен» больше не сыграет на первенстве планеты. На одной из тренировок Перейра получил перелом трёх рёбер, сообщает Record.

Перейра и его партнёр по ПСЖ Нуну Мендеш, который получил травму бедра, покинут расположение сборной и отправятся в Париж для прохождения медицинского обследования.

Перейра принял участие только в матче первого тура группового этапа с Ганой (3:2).

Португалия в 1/4 финала на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе сыграет 10 декабря с Марокко. Матч начнётся в 18:00 мск.

Ранее защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказал мнение, что форвард Португалии Криштиану Роналду и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси являются самыми выдающимися игроками последних двух десятилетий.