AFP: ФИФА оштрафовала Футбольный союз Сербии за флаг страны с Косовом в составе

Международная федерация футбола (ФИФА) подвергла дисциплинарным санкциям Футбольный союз Сербии (ФСС) за флаг в раздевалке национальной команды на матче чемпионата мира в Катаре.

ФИФА оштрафовала ФСС на $21,3 тыс. за флаг, на котором Сербия была изображена с территорией Косова в составе, сообщает Agence France-Presse (AFP).

Сербия потерпела поражение от Бразилии со счётом 0:2 в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022. Балканская сборная заняла четвёртое место в группе G. Сербы также уступили швейцарцам (2:3) и сыграли вничью с камерунцами (3:3).

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал групповой этап чемпионата мира в Катаре лучшим в истории мундиалей.