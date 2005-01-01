Сака: сборная Франции обладает большим количеством высококлассных футболистов

Полузащитник сборной Англии Букайо Сака оценил шансы в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре с командой Франции.

«Сборная Франции обладает большим количеством высококлассных игроков. Мне лично очень нравится игра Усмана Дембеле. Нам нужно настроиться очень серьёзно на предстоящий матч. Попытаться закрыть лидеров французской команды», — цитирует Саку Mirror.

Матч Франция — Англия состоится 10 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Дидье Дешам может покинуть сборную Франции в случае поражения от Англии на ЧМ-2022.