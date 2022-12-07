Билялетдинов назвал работу в тренерском штабе «Химок» серьёзным вызовом

Ринат Билялетдинов прокомментировал назначение в тренерский штаб подмосковных «Химок».

«Я подумал, что хорошее предложение. Это серьёзный вызов, но я не брал много времени на размышление», — цитирует Билялетдинова ТАСС.

По его словам, переговоры с «Химками» не были долгими.

«Позвонили, предложили встретиться и побеседовать, потом повторно и всё. Когда оформился, можно подтвердить — факт свершился», — добавил он.

Билялетдинов стал помощником главного тренера «Химок» Спартака Гогниева. 65-летний специалист до этого тренировал московский «Локомотив», казанский «Рубин», «СКА-Хабаровск» и «Олимп-Долгопрудный».

«Химки» с 12 очками по итогам 17 туров занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Химки» попросили трёх игроков начать поиски новых клубов.