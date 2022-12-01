Гакпо: я пока не вёл переговоров с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий ПСВ Коди Гакпо сообщил, что пока не вёл переговоров с представителями «Манчестер Юнайтед» о возможном трансфере.

«Я пока не вёл переговоров с «Манчестер Юнайтед». Если поступит предложение, то я рассмотрю его. Летом я размышлял относительно возможного перехода в этот клуб. Но до официальных переговоров дело не дошло», — приводит слова Гакпо NOS.

СМИ сообщали, что МЮ предлагает игроку контракт до 2028 года.

В текущем сезоне Гакпо провёл за ПСВ 24 матча во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 17 результативных передач.

Ранее главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев высказал мнение, что главным открытием чемпионата мира по футболу — 2022 является Гакпо.